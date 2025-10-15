У блідо-лавандовому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками: прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у Єгипті

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті світових лідерів щодо припинення війни в Газі, який відбувся в Шарм-ель-Шейху.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

На зустрічі були присутні президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Мелоні з’явилася там у діловому аутфіті. На ній був блідо-лавандовий штанний костюм, блузка і краватка-шарф в тон.

Лук прем’єрка доповнила лавандовими лакованими гостроносими слінгбеками з підборами-чарками. Вона зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та завершила лук гарними прикрасами.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі графітового відтінку і біло-сірому светрі відвідала Вашингтон.