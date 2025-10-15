ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У блідо-лавандовому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками: прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у Єгипті

Джорджа Мелоні обрала для своєї появи діловий образ у світлому відтінку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні і Дональд Трамп

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті світових лідерів щодо припинення війни в Газі, який відбувся в Шарм-ель-Шейху.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

На зустрічі були присутні президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

/ © Associated Press

© Associated Press

Мелоні з’явилася там у діловому аутфіті. На ній був блідо-лавандовий штанний костюм, блузка і краватка-шарф в тон.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Лук прем’єрка доповнила лавандовими лакованими гостроносими слінгбеками з підборами-чарками. Вона зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та завершила лук гарними прикрасами.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі графітового відтінку і біло-сірому светрі відвідала Вашингтон.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie