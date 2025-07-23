У блідо-лавандовому вбранні і з гарними квітами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі на віллі

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала на Віллі Доріа Памфілі в Римі президента Алжиру Абдельмаджида Теббуна, який подарував їй букет квітів. Під час офіційної зустрічі вони оглянули почесну варту, після чого пішли на двосторонні переговори.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка з’явилася там у діловому аутфіті ніжного блідо-лавандового відтінку. На ній був топ із лелітками в тон і костюм, який складався зі штанів-палацо та однобортного жакета з незвичної форми клапанами для кишень.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Лук Мелоні доповнила лавандовими лакованими слінгбеками на підборах-чарках.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із помадою кольору запорошеної троянди та молочний манікюр.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на двадцятому з’їзді профспілки працівників CISL у Римі постала у світло-блакитному костюмі і білому в’язаному топі.