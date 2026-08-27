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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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91
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У блідо-м'ятному жакеті і туфлях зі зміїним принтом: прем'єр-міністерка Данії приїхала на зустріч до Берліна

Метте Фредеріксен продемонструвала стриманий діловий образ з анімалістичним акцентом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла участь у зустрічі щодо Європейської фінансової структури, яка відбулася у відомстві федерального канцлера в Берліні.

Для офіційного заходу політикиня обрала однобортний блідо-м’ятний жакет, білий топ і чорні прямі штани завдовжки до щиколоток.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Вбрання Метте поєднала з коричневими гостроносими туфлями з фактурним зміїним принтом і на високих шпильках.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Свій діловий аутфіт Фредеріксен доповнила невеликими золотистими сережками-кільцями. Волосся вона зібрала в акуратний низький пучок, а в макіяжі підкреслила очі чорними стрілками та обрала помаду природного відтінку.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії у романтичній блузці з вишивкою і рюшами поспілкувалася з журналістами.

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