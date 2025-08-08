ТСН у соціальних мережах

У блідо-рожевому корсеті і штанях-палацо: Іванка Трамп в образі ляльки Барбі продемонструвала струнку фігуру

Донька президента США потішила фоловерів у соцмережі знімками свого нового гарного аутфіту.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові фото зі своєї поїздки до Лондона. Там вона продемонструвала ніжний образ ляльки Барбі.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Донька президента позувала у блідо-рожевому костюмі, який складався з корсетного топу на тонких бретельках і штанів-палацо. У цьому вбранні вона продемоснтрувала струнку фігуру.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка поєднала свій аутфіт із бежевими туфлями на шпильках і клатчем-футляром. Вона розпустила волосся, зробила улюблений макіяж смокі-айс і для цього луку вирішила відмовитися від прикрас.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Почуваюся добре», — підписала вона знімки.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у білому сарафані з мереживом сфотографувалася на тлі океану.

