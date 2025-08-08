- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 1 хв
У блідо-рожевому корсеті і штанях-палацо: Іванка Трамп в образі ляльки Барбі продемонструвала струнку фігуру
Донька президента США потішила фоловерів у соцмережі знімками свого нового гарного аутфіту.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові фото зі своєї поїздки до Лондона. Там вона продемонструвала ніжний образ ляльки Барбі.
Донька президента позувала у блідо-рожевому костюмі, який складався з корсетного топу на тонких бретельках і штанів-палацо. У цьому вбранні вона продемоснтрувала струнку фігуру.
Іванка поєднала свій аутфіт із бежевими туфлями на шпильках і клатчем-футляром. Вона розпустила волосся, зробила улюблений макіяж смокі-айс і для цього луку вирішила відмовитися від прикрас.
«Почуваюся добре», — підписала вона знімки.
Нагадаємо, Іванка Трамп у білому сарафані з мереживом сфотографувалася на тлі океану.