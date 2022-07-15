У блідо-рожевій сукні і замшевих туфлях: Джилл Байден у ніжному образі відвідала оздоровчий центр

Джилл Байден відвідала оздоровчий центр Home Base з програмами, які спрямовані на допомогу ветеранам і сім’ям із посттравматичним стресовим розладом і черепно-мозковими травмами у Бостоні.

Перша леді поспілкувалася із ветеранкою армії США підполковницею Емі Лінн Калоу, яка пройшла інтенсивну клінічну програму в закладі, і з Наталі Мейджерс, мати якої пройшла програму для сімей, які втратили військовослужбовця.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для візиту в центр Джилл обрала ніжний образ. Вона підкреслила струнку фігуру блідо-рожевою сукнею-футляром з поясом на талії. Вбрання вона доповнила замшевими туфлями кольору фуксії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Особливу увагу Байден надала аксесуарам. Вона одягла на вуха елегантні сережки у вигляді квіток, шию прикрасила кулонами на золотих ланцюжках, руки – золотими і перлинними браслетами, а ногу – делікатним ланцюжком. На її обличчі була захисна маска.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Зачіска з легкими локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр завершив аутфіт першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на пікніку Конгреса, який відбувся на Південній галявині Білого дому, Джилл продемонструвала лук у романтичній блакитній сукні максі з рожевим флористичним принтом і рюшами на спідниці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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