У блідо-рожевій сукні з вирізом: прессекретарка Білого дому виступила на брифінгу

Нова прессекретарка Байдена у ніжному аутфіті виступила перед журналістами.
Прессекретарка Джо Байдена Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.
Там вона з'явилася у ніжному діловому образі. На Карін була блідо-рожева сукня з вирізом і рукавами три чверті.
Аутфіт Жан-П’єр доповнила делікатним ланцюжком на шиї і сережками-цвяшками у вухах. На руці у неї був браслет.
Макіяж із персиково-золотистими тінями завершив лук речниці Байдена.
Раніше Карін постала перед пресою у білій сукні з рукавами, які були прикрашені перфорацією.
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