У блідо-рожевій сукні з вирізом: прессекретарка Білого дому виступила на брифінгу

У блідо-рожевій сукні з вирізом: прессекретарка Білого дому виступила на брифінгу

Нова прессекретарка Байдена у ніжному аутфіті виступила перед журналістами.

Прессекретарка Джо Байдена Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.

Там вона з'явилася у ніжному діловому образі. На Карін була блідо-рожева сукня з вирізом і рукавами три чверті.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила делікатним ланцюжком на шиї і сережками-цвяшками у вухах. На руці у неї був браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Макіяж із персиково-золотистими тінями завершив лук речниці Байдена.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Раніше Карін постала перед пресою у білій сукні з рукавами, які були прикрашені перфорацією.

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