У блідо-рожевому жакеті і кедах: повсякденний лук Джилл Байден

Перша леді США може мати чудовий вигляд не лише у квіткових сукнях і на підборах.

Фотографи зазнімкували Джилл Байден, коли вона разом із чоловіком Джо Байденом сідали на приватний гелікоптер Marine One.

Перша леді обрала для поїздки повсякденний зручний образ. На ній був блідо-рожевий жакет, біла сорочка і прямі вкорочені сіро-графітові штани. Вбрання Джилл доповнила чорними кедами і білими шкарпетками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден традиційно зробила собі укладання з локонами, макіяж смокі айс, вуха прикрасила перлинними сережками, шию – підвісками на ланцюжках, а руки – золотими браслетами і годинником. У руці вона тримала чорну містку сумку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій піджак, світло-піскові штани і коричневі туфлі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл у чорній сукні міді з великими блакитно-червоними квітами взяла участь у відкритті скульптури-медальйону на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

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