ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У блідо-волошковому пальті і з локонами: міністерка внутрішньої безпеки США у ніжному аутфіті вийшла до журналістів

Крісті Ноем обрала для свого виходу верхній одяг ніжного відтінку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Крісті Ноем

Крісті Ноем / © Associated Press

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вийшла поспілкуватися з журналістами біля Білого дому у Вашингтоні.

Крісті Ноем / © Associated Press

Крісті Ноем / © Associated Press

Вона була одягнена у блідо-волошкове фактурне пальто міді з поясом, яке скомбінувала з чорним вбранням під ним і чорними шкіряними чоботами на підборах.

Крісті Ноем / © Associated Press

Крісті Ноем / © Associated Press

Образ міністерка доповнила об’ємною зачіскою з гарними локонами, макіяжем із щільним шаром тонального крему, персиковими рум’янами, пишними віями і ніжно-рожевим блиском. У вухах у Ноем були золоті сережки з діамантами і золотистими перлинами, а на руці — каблучка з бірюзовим каменем.

Крісті Ноем / © Associated Press

Крісті Ноем / © Associated Press

Нагадаємо, Крісті Ноем на церемонії у Вашингтоні постала у чорній обтислій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie