У блідо-волошковому пальті і з локонами: міністерка внутрішньої безпеки США у ніжному аутфіті вийшла до журналістів

Крісті Ноем / © Associated Press

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вийшла поспілкуватися з журналістами біля Білого дому у Вашингтоні.

Вона була одягнена у блідо-волошкове фактурне пальто міді з поясом, яке скомбінувала з чорним вбранням під ним і чорними шкіряними чоботами на підборах.

Образ міністерка доповнила об’ємною зачіскою з гарними локонами, макіяжем із щільним шаром тонального крему, персиковими рум’янами, пишними віями і ніжно-рожевим блиском. У вухах у Ноем були золоті сережки з діамантами і золотистими перлинами, а на руці — каблучка з бірюзовим каменем.

Нагадаємо, Крісті Ноем на церемонії у Вашингтоні постала у чорній обтислій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.