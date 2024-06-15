У блідо-зеленому пальті та кремовому капелюсі: королева Камілла на святкуванні дня народження короля Чарльза

Король Чарльз і королева Камілла очолювали парад Trooping the Color, який сьогодні відбувся у Лондоні.

Trooping the Color – це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського монарха. У заході беруть участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів.

Королева Камілла і король Чарльз III на Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Король Чарльз з'явився на заході у військовій формі, а його дружина королева Камілла в блідо-зеленому пальті від Anna Valentine і в крислатому кремовому капелюсі Philip Treacy, декорованому квіткою. Погода видалася дощовою і трохи вітряною і Каміллі знову довелося притримувати свій капелюх на вітрі. У руках вона тримала світлу хустку, тканинний клатч і була в рукавичках.

Королева Камілла на Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Образ Її Величності сьогодні доповнювало перлинне намисто, сережки з діамантами та перлинними підвісками, брошка "Гренадерської гвардії", на грудях та золотий браслет на зап'ястя. Камілла зробила макіяж та зачіску.

Королева Камілла і король Чарльз III на Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Великим сюрпризом для публіки стала поява на параді принцеси Уельської Кетрін, яка ще проходить терапію від раку. Ймовірно, Кейт дуже хотіла підтримати свого свекра Чарльза, який також лікується від цієї недуги.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Учора, нагадаємо, принцеса Кетрін опублікувала нове фото та розповіла новини про своє здоров'я.

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