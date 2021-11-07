У блискучих луках: племінниці принцеси Діани на вечірці в Лондоні

29-річні леді Еліза та леді Амелія Спенсер цього тижня були присутні на вечірці Tatler Little Black Book в Лондоні.

Британські аристократки, сестри леді Кітті Спенсер останнім часом часто виходять у світське суспільство. На черговому світському заході племінниці принцеси Діани з'явилися у блискучих аутфітах.

Еліза одягла чорну водолазку розшиту паєтками та штани з високою талією та лампасами. Взута дівчина була в чорні туфлі з прозорими вставками, біле волосся зібрала назад і зробила собі насичений вечірній макіяж. Її сестра Амелія була в золотій сукні з камінням у вигляді маленьких дзеркал і взута в чорні босоніжки на шпильках і з застібками навколо щиколотки. Макіяж та зачіска Амелії були схожі на зачіску та макіяж її сестри-двійняшки.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Getty Images

Нагадаємо, на початку місяця дівчата були присутні на церемонії вручення премії Leopard Awards 2021, де сяяли в сріблясто-білих аутфітах.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Getty Images

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