У блискучій сукні і в обіймах чоловіка: Марина Порошенко показала романтичне новорічне фото

У блискучій сукні і в обіймах чоловіка: Марина Порошенко показала романтичне новорічне фото

Експерша леді України привітала всіх з Новим роком.

Марина Порошенко опублікувала в Instagram романтичний святковий знімок з чоловіком Петром Порошенком, на якому вони закохано одне на одного дивляться. Експрезидент ніжно обіймає дружину за талію. Це має дуже милий вигляд.

Марина і Петро Порошенки / Instagram Марини Порошенко

Подружжя зазнімковане на тлі ялинки. Колишня перша леді обрала для новорічної ночі ефектний вечірній образ. На ній була чорна обтисла блискуча сукня. Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Петро Олексійович був одягнений у білу футболку і чорний піджак.

"Добра, любові і тепла вам у Новому році! Щасливих свят", - побажала Марина своїм підписникам.

Нагадаємо, нинішній президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською показали милу світлину і привітали українців з Новим роком.

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