У блискучій сукні і з червоною помадою: 89-річна Джоан Коллінз у гламурному образі зібралася на бал

Зірка серіалу "Династія" на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.

Джоан Коллінз відвідала бал Shooting Star у Лондоні. Папараці сфотографували її у компанії чоловіка Персі Гібсона дорогою на захід.

89-річна акторка мала приголомшливий вигляд. На ній була довга срібно-чорна сукня з візерунком, яка виблискувала від софітів фотокамер, з чорними атласними манжетами. Вбрання Коллінз доповнила срібними туфлями з чорними носками.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Акторка зробила об'ємне укладання з локонами і насичений макіяж – вона підкреслила очі чорним олівцем, вилиці – персиковими рум'янами, а губи нафарбувала червоною помадою.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Особливу увагу зірка серіалу "Династія" приділила прикрасам. У вухах у неї були елегантні сережки у вигляді листя, а на руках – браслети і каблучки.

57-річний Гібсон був одягнений у чорний смокінг, чорний метелик, білу сорочку. У руці він тримав хутряну накидку дружини.

Нагадаємо, минулого разу Коллінз вийшла у світ у рожевій сукні-футляря із краплеподібним декольте та класичному жакеті, лацкан якого вона прикрасила квіткою.

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