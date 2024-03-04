У блискучій сукні та на підборах: який вигляд мала кронпринцеса Вікторія під час вагітності

У кронпринцеси Швеції Вікторії та її чоловіка кронпринца Даніеля двоє дітей.

На цьому фото майбутню королеву Швеції зазнімковано під час вагітності її першою дитиною – принцесою Естель. Кадр було зроблено на церемонії вручення Нобелівської премії у Стокгольмській концертній залі 10 грудня 2011 року у Стокгольмі.

Вікторія того дня була одягнена у блискучу синю вечірню сукню, яка підкреслювала її акуратний живіт (принцеса була тоді на сьомому місяці), вона одягла тіару та туфлі на підборах.

Кронпринцеса Вікторія під час вагітності / Фото: Getty Images

Дочка Вікторії та Даніеля – принцеса Естель, герцогиня Естерготландська народилася 23 лютого 2012 року. Дівчинка посідає друге місце у порядку престолонаслідування після своєї матері.

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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