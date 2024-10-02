У блискучій сукні та сережках за 87 тисяч доларів: Шарлотта Казірагі сходила на балет

38-річна монакська журналістка обрала для світського виходу вишукану синю сукню, розшиту камінням та на тонких бретельках від Chanel, підібрала до неї чорні сатинові туфлі з круглими носами на високих підборах та сережки Chanel з діамантами вартістю 87 400 доларів.

Шарлотта розпустила каштанове волосся, яке нещодавно обстригла в каре, підкреслила макіяжем із сріблястими тінями очі та теплим відтінком нюдової помади нафарбувала губи. Член княжої родини Монако виблискувала перед камерами фотографів.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Також, зазначимо, Шарлотта Казірагі відвідала і показ нової жіночої колекції Chanel на Паризькому тижні моди. Там вона з'явилася у смугастому костюмі від французького бренду та у взутті на фігурних підборах.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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