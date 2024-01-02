У блискучій сукні та туфлях-човниках: принцеса Бенедикта сяяла на банкеті в королівському палаці

79-річна принцеса була в максісукні, розшитій паєтками і взута в чорні туфлі-човники на підборах, а в руках вона несла маленьку золоту сумку на короткій ручці.

Бенедикта була у дорогоцінній тіарі, сережках-висячках і кольє, також на ній був золотий годинник і кілька браслетів, насичений макіяж на обличчі та червоний манікюр. Її Високість зібрала волосся в лаконічну зачіску і нанесла на губи червону помаду.

Принцеса Бенедикта / Фото: Getty Images

Її сестра королева Маргрете II, яка зреклася в новорічну ніч престолу на користь свого старшого сина, також була присутня на банкеті. Вона сяяла в червоній сукні та хутряній шубі, а на губи теж нанесла червону помаду.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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