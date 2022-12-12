У блискучій сукні від Carolina Herrera: княгиня Шарлін побувала на різдвяному балу

Княгиня Монако Шарлін відвідала новий і цього разу святковий захід, а саме Різдвяний бал свого іменного фонду.

Традиційний Різдвяний бал відбувся 9 грудня в залі Belle Epoque готелю Ермітаж у присутності Її Світлості принцеси Шарлін, хрещеної матері заходу. Цьогорічний урочистий вечір був присвячений темі "Italia Chic".

"Аукціон, організований Sotheby's, зібрав кошти для Фонду принцеси Монако Шарлін та його проєктів щодо виховання дітей через цінності спорту.

Фонд княгині Монако Шарлін дякує всім донорам і партнерам, які сприяли успіху цього вечора 2022 року", - йдеться в повідомленні на офіційному акаунті у Facebook монакської сім'ї.

Шарлін цього вечора сяяла в чорній сукні з тюля без рукавів, розшитій блискітками, від Carolina Herrera. Поверх вбрання княгиня одягла чорне пальто від Akris.

У Шарлін був лаконічний макіяж, на зап'ясті виблискував золотий браслет, а у вухах акуратні сережки. Чоловік Альбер II на цьому заході її не супроводжував.

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