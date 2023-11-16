У блискучій сукні з глибоким декольте: принцеса Беатріс на світській тусовці в Лондоні

Беатріс одягла сукню міді з еластичного тюлю з паєтками кольору металік рожевого золота з досить глибоким декольте і відповідною накидкою за 2 495 доларів від Monique Lhuillier. Знімок принцеси в цьому образі був опублікований у соцмережах. Беа позувала з модною стилісткою Олівією Бекінгем, яка поділилася знімком у соцмережах.

Волосся Беатріс було розпущене та укладене хвилями, вона зробила легкий макіяж і взула нюдові туфлі-човники на підборах.

Олівія поділилася цим зображенням у каруселі фотографій з вечірки на честь дизайнерки Монік Люльє, підписавши його: "Ніч, присвячена @moniquelhuillier. Дякую @jazzydelisser за організацію такого чудового вечора…!".

(гортайте фото праворуч)

Принцеса Йоркська має розкішний вигляд. Раніше ми розповідали її секрет стрункої фігури. Примітно, що у свою найкращу форму вона прийшла після народження дитини.

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