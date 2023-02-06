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У блискучій сукні з оголеними плечами: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на премії "Греммі"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У блискучій сукні з оголеними плечами: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на премії "Греммі"

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США сяяла на музичній церемонії у розкішному вбранні від Oscar de la Renta.

Джилл Байден взяла участь у цьогорічній церемонії нагородження премії "Греммі". Перша леді оголосила переможницю у номінації "Пісня року" – нею стала блюзова виконавиця Бонні Рей з композицією Just Like That.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл також назвала переможця у номінації "Найкраща пісня для соціальних змін" – ним став іранський артист Шервін Хаджипур за сингл Baraye, яку назвали гімном протестного руху в Ірані. 

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події місіс Байден обрала ефектний образ. На ній була елегантна блискуча сукня максі по фігурі від Oscar de la Renta, розшита повністю флористичними аплікаціями. Вбрання мало відкриту лінію плечей, що додавало аутфіту привабливості.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

До сукні вона взула чорні туфлі-човники на шпильках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробили гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха краплевидними сережками. Французький манікюр завершив лук першої леді.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у рожевому пальті і сукні зустрілася із сім'ями військових у Центрі сімейних ресурсів у Форт-Драмі.

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Дата публікації
Перегляди
744
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