У блискучій сукні з оголеними плечами: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на премії "Греммі"

Джилл Байден взяла участь у цьогорічній церемонії нагородження премії "Греммі". Перша леді оголосила переможницю у номінації "Пісня року" – нею стала блюзова виконавиця Бонні Рей з композицією Just Like That.

Джилл також назвала переможця у номінації "Найкраща пісня для соціальних змін" – ним став іранський артист Шервін Хаджипур за сингл Baraye, яку назвали гімном протестного руху в Ірані.

Для такої події місіс Байден обрала ефектний образ. На ній була елегантна блискуча сукня максі по фігурі від Oscar de la Renta, розшита повністю флористичними аплікаціями. Вбрання мало відкриту лінію плечей, що додавало аутфіту привабливості.

До сукні вона взула чорні туфлі-човники на шпильках.

Джилл зробили гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха краплевидними сережками. Французький манікюр завершив лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

