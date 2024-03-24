У блискучому комбінезоні та з новою зачіскою: княгиня Шарлін сходила на бал

Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер II були присутні на "Балу троянд" фонду принцеси Грейс Келлі.

Захід відбувся 23 березня і головувала на ньому сестра князя Альбера ІІ – принцеса Кароліна – старша дочка принцеси Грейс Келлі та князя Реньє ІІІ. На заході збирали кошти на благодійний фонд принцеси Грейс. Цього року темою заходу була "Дискотека", а декор для зали створив французький дизайнер Крістіан Лубутен.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II зі своїми родичами на "Балу троянд" / Фото: Getty Images

46-річна княгиня Шарлін з'явилася на публіці в блискучому комбінезоні зі штанами-кльош, розшитому паєтками та в босоніжках відтінку металік на підборах. У неї був вечірній макіяж, у вухах сережки-висячки, а манікюр та педикюр виконаний темним лаком.

В руках у принцеси був букет троянд. Також ми звернули увагу на зачіску Шарлін, своє біляве волосся вона уклала не так, як зазвичай і зробила прямий чубок.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Альбер II одягнув чорний смокінг, білу сорочку та червону краватку-метелик. Позуючи перед фотографами, князь обійняв свою дружину за талію, а вона стояла і усміхалася.

Принцеса Кароліна була присутня на балу разом із старшою дочкою Шарлоттою Казіраги (про розлучення якої ми нещодавно повідомляли) та з молодшою дочкою Олександрою Ганноверською.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Також захід відвідала шведська модель та світська тусовщиця Вікторія Сільвстедт.

Читайте також: