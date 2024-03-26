У блискучому костюмі та з манікюром: королева Софія відвідала великодній концерт

85-річна королева Софія відвідала святковий концерт у Пальма-де-Майорці.
Це улюблене курортне місто іспанських монархів, де вони люблять проводити літню відпустку.
Королева Софія прибула на великодній концерт у Кафедральному соборі Майорки. Її Величність приїхала на захід у блискучих штанах та довгій накидці, що переливались під спалахами фотокамер. Вона мала фірмову зачіску, макіяж на обличчі, у вухах сережки з камінням, а на шиї кілька прикрас у вигляді ланцюжків. Також Софія одягла свої улюблені браслети і кілька каблучок з камінням на пальцях і зробила французький манікюр. Взута вона була в шкіряні туфлі на невисоких підборах з лакованими носами.
Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Софія продемонструвала гідний приклад підданим та взяла участь у суботнику на благо природи.
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