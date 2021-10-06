У блискучому міні і в компанії чоловіка Сальми Гаєк: Бріжит Макрон на Паризькому тижні моди

У блискучому міні і в компанії чоловіка Сальми Гаєк: Бріжит Макрон на Паризькому тижні моди

68-річна перша леді Франції обрала для відвідування модного показу вбрання з люрексу.

Бріжит Макрон можна побачити не лише на офіційних заходах і ділових зустрічах, а й на фешнзаходах.

Перша леді Франції відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який минув в межах Паризького тижня моди і закрив його.

Показ під назвою Love Brings Love був присвячений пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза, який помер в квітні цього року через ускладнення коронавірусу.

Пані Макрон з'явилася на фешнподії у сірій короткій сукні з люрексу і в такому самому пальті із золотими ґудзиками.

Бріжит Макрон / Getty Images

Аутфіт перша леді доповнила золотим клатчем. Її пальці прикрашали каблучки — одне з діамантами, а інша — з сапфірами і діамантами.

Макрон, як завжди, зробила собі улюблене укладання і макіяж смокі-айс.

Бріжит Макрон і Франсуа-Анрі Піно / Getty Images

Компанію для фото Бріжит склав чоловік Сальми Гаєк — Франсуа-Анрі Піно. Цікаво, чому на показ не прийшла Сальма?

До слова, на показі також побували Катрін Деньов, Алісія Вікандер і Ана де Армас.

Ана де Армас, Алісія Вікандер і Катрін Деньов / Associated Press

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