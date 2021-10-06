У блискучому міні і в компанії чоловіка Сальми Гаєк: Бріжит Макрон на Паризькому тижні моди

68-річна перша леді Франції обрала для відвідування модного показу вбрання з люрексу.
Бріжит Макрон можна побачити не лише на офіційних заходах і ділових зустрічах, а й на фешнзаходах.
Перша леді Франції відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який минув в межах Паризького тижня моди і закрив його.
Показ під назвою Love Brings Love був присвячений пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза, який помер в квітні цього року через ускладнення коронавірусу.
Пані Макрон з'явилася на фешнподії у сірій короткій сукні з люрексу і в такому самому пальті із золотими ґудзиками.
Аутфіт перша леді доповнила золотим клатчем. Її пальці прикрашали каблучки — одне з діамантами, а інша — з сапфірами і діамантами.
Макрон, як завжди, зробила собі улюблене укладання і макіяж смокі-айс.
Компанію для фото Бріжит склав чоловік Сальми Гаєк — Франсуа-Анрі Піно. Цікаво, чому на показ не прийшла Сальма?
До слова, на показі також побували Катрін Деньов, Алісія Вікандер і Ана де Армас.
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