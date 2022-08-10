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У блискучому топі з капюшоном і джинсах-кльош: Кайлі Дженнер похизувалася стильним аутфітом

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У блискучому топі з капюшоном і джинсах-кльош: Кайлі Дженнер похизувалася стильним аутфітом

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зірка реаліті, бізнеследі і зірка соцмереж приміряла модні обновки.

Кайлі Дженнер продемонструвала шанувальникам свій новий гламурний образ, у якому влаштувала імпровізований фотосет.

Зірка реаліті одягла блискучий топ від Paco Rabanne з капюшоном кольору металік, який мав пікантний виріз в зоні декольте і оголену спину.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Верх Кайлі скомбінувала з екстравагантними джинсами кльош Savali Hybridі, туфлями Yeezy і невеликою срібною сумочкою Hermes Kelly.  

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Дженнер так сподобався цей лук, що вона вирішила зняти відео, щоб продемонструвати його всю  красу.

Нагадаємо, раніше Кайлі з'явилася на вулицях Лондона у сірому топі та шкіряних штанях.

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