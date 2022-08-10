У блискучому топі з капюшоном і джинсах-кльош: Кайлі Дженнер похизувалася стильним аутфітом

Зірка реаліті, бізнеследі і зірка соцмереж приміряла модні обновки.
Кайлі Дженнер продемонструвала шанувальникам свій новий гламурний образ, у якому влаштувала імпровізований фотосет.
Зірка реаліті одягла блискучий топ від Paco Rabanne з капюшоном кольору металік, який мав пікантний виріз в зоні декольте і оголену спину.
Верх Кайлі скомбінувала з екстравагантними джинсами кльош Savali Hybridі, туфлями Yeezy і невеликою срібною сумочкою Hermes Kelly.
Дженнер так сподобався цей лук, що вона вирішила зняти відео, щоб продемонструвати його всю красу.
Нагадаємо, раніше Кайлі з'явилася на вулицях Лондона у сірому топі та шкіряних штанях.
Читайте також: