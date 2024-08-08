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У блузці ананасового кольору: новий яскравий вихід прессекретарки Байдена

У блузці ананасового кольору: новий яскравий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр не цурається яскравих відтінків у свої ділових образах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні, на якому постала у яскравому аутфіті.

До журналістів вона вийшла у блузці ананасового кольору під горло, зі зборками і довгими рукавами. Верх вона скомбінувала з чорним низом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Незмінною залишилися її зачіска з локонами і макіяж із димчато-персиковими тінями. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, а на руці – улюблений срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр засвітила свій відрослий манікюр, який забула оновити.

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