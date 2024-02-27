У блузці бананового відтінку з V-подібним вирізом: прем’єр-міністерка Латвії приїхала до Парижа

Евіка Сіліня мала ефектний вигляд.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибувала до Парижа, щоб взяти участь у зустрічі європейських лідерів, на якій обговорили підтримку України.
Біля Єлисейського палацу її зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.
Сіліня обрала для своєї появи діловий аутфіт із яскравим акцентом. На ній була блузка бананового кольору з V-подібним вирізом і таким самим тканинним поясом із зав'язками. Верх політикиня скомбінувала з чорною спідницею міді, чорними капроновими колготами і туфлями кольору металік із чорним мисом.
У руці Евіка тримала чорний стьобаний клатч. Вона зробила об'ємне укладання з локонами і гарний макіяж із ягідною помадою.
Макрон був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, на Європейському саміті Евіка Сіліня з'явилася у чорній спідниці-олівці і червоній блузці, яка мала єпископські рукава і золотистий значок у зоні декольте.
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