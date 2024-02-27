У блузці бананового відтінку з V-подібним вирізом: прем’єр-міністерка Латвії приїхала до Парижа

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибувала до Парижа, щоб взяти участь у зустрічі європейських лідерів, на якій обговорили підтримку України.

Біля Єлисейського палацу її зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.

Евіка Сіліня та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Сіліня обрала для своєї появи діловий аутфіт із яскравим акцентом. На ній була блузка бананового кольору з V-подібним вирізом і таким самим тканинним поясом із зав'язками. Верх політикиня скомбінувала з чорною спідницею міді, чорними капроновими колготами і туфлями кольору металік із чорним мисом.

Евіка Сіліня та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

У руці Евіка тримала чорний стьобаний клатч. Вона зробила об'ємне укладання з локонами і гарний макіяж із ягідною помадою.

Евіка Сіліня та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Макрон був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, на Європейському саміті Евіка Сіліня з'явилася у чорній спідниці-олівці і червоній блузці, яка мала єпископські рукава і золотистий значок у зоні декольте.

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