У блузці без рукавів та спідниці-олівці: королева Летиція на світській церемонії

Її Величність учора була присутня на закритті XIV конкурсу соціальних проєктів "Euros de tu Nómina", ініціативи Сантандера щодо просування проєктів, що покращують суспільство.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Світський вихід відбувся після напруженого минулого робочого тижня Летиції, коли вона разом із чоловіком королем Філіпом VI їздила до Лондона на державний похорон королеви Єлизавети II, а потім до Нью-Йорка на засідання 77-ї сесії Організації Об'єднаних Націй.

Цього дня Летиція була одягнена в білу блузку без рукавів, поєднуючи її з небесно-блакитною спідницею-олівцем від Hugo Boss з поясом, яку вона носила раніше, синім блейзером і вибрала темно-сині туфлі слінгбеки на підборах. У тон взуття та блейзера був підібраний і маленький клатч.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Волосся Летиція залишила розпущеним, сховавши їх за вуха і одягла сережки-висячки. Макіяж Її Величності був класичним, вона підкреслила очі і нанесла рожевий блиск на губи.

Нагадаємо, у Нью-Йорку королева Летиція з'явилася в ансамблі від Ralph Lauren, який складався з плісованої спідниці міді та блузки кремового кольору та коричневих туфель від Magritt.

Королева Летиція та Джилл Байден / Фото: Associated Press

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