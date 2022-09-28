У блузці без рукавів та спідниці-олівці: королева Летиція на світській церемонії

Королева Іспанії Летиція продемонструвала ідеальний аутфіт на світській церемонії у Мадриді.
Її Величність учора була присутня на закритті XIV конкурсу соціальних проєктів "Euros de tu Nómina", ініціативи Сантандера щодо просування проєктів, що покращують суспільство.
Світський вихід відбувся після напруженого минулого робочого тижня Летиції, коли вона разом із чоловіком королем Філіпом VI їздила до Лондона на державний похорон королеви Єлизавети II, а потім до Нью-Йорка на засідання 77-ї сесії Організації Об'єднаних Націй.
Цього дня Летиція була одягнена в білу блузку без рукавів, поєднуючи її з небесно-блакитною спідницею-олівцем від Hugo Boss з поясом, яку вона носила раніше, синім блейзером і вибрала темно-сині туфлі слінгбеки на підборах. У тон взуття та блейзера був підібраний і маленький клатч.
Волосся Летиція залишила розпущеним, сховавши їх за вуха і одягла сережки-висячки. Макіяж Її Величності був класичним, вона підкреслила очі і нанесла рожевий блиск на губи.
Нагадаємо, у Нью-Йорку королева Летиція з'явилася в ансамблі від Ralph Lauren, який складався з плісованої спідниці міді та блузки кремового кольору та коричневих туфель від Magritt.
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