У блузці Fendi та спідниці Dior: стильний лук королеви Ранії з поїздки до США

Королева Ранія перебуває з офіційним візитом у США, де супроводжує свого чоловіка короля Абдаллу II. Разом із королівським подружжям також подорожують старші діти – кронпринц Хусейн та принцеса Іман.

Днями королівська родина зустрічалася з членами сенатського комітету з міжнародних відносин на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

52-річна Ранія мала, як завжди, розкішний вигляд. Вона одягла сорочку з крепдешина від Fendi, яку поєднувала зі спідницею від Dior з колекції осінь-зима 2016 та доповнила свій діловий лук золотою сумкою Miss Dior. Укладання та макіяж Її Величності були класичними, а у вухах сяяли сережки-висячки.

На зустрічі також був присутній принц Хусейн. Майбутній король Йорданії часто супроводжує своїх батьків на таких заходах. Під час цієї поїздки, нагадаємо, королева Ранія також зустрічалася з першою леді США Джилл Байден, а також відвідала щорічний захід "Національний молитовний сніданок", який проводиться в американській столиці першого четверга лютого. На заході Ранія виступила пронизливою промовою, в якій наголосила на важливості молитви. Супроводжувала її тоді старша дочка принцеса Іман.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

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