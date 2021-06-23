У блузці і з хутряною сумкою: королева Максима приїхала до лікарні

Королева Нідерландів здійснила черговий робочий візит, приїхавши цього разу до міста Утрехт.

Королева-консорт Максима відвідала лікарню UMC, де під час зустрічі їй розповідали про лікування, яке було відкладене, щоб забезпечити пріоритетність госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Її королівська Величність приїхала на зустріч в білій блузці, яку поєднала з кавовою спідницею довжини до колін і рудими туфлями-човниками із замші. В руках Максима несла цікавого кольору хутряну сумку на ремінці-ланцюжку.

Королева Максима / Getty Images

Свій образ королева доповнила декількома золотими браслетами, зокрема і своїм улюбленим з камінням, який часто одягає, і годинником на шкіряному чорному ремінці. Також у Максими в вухах були дуже ефектні золоті сережки. Біляве волосся королева розпустила і просто зачесала назад і одягла світло-бежеву маску, яку потім в госпіталі зняла.

Королева Максима / Getty Images

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