У блузці кольору баклажан та сірій спідниці: стильна королева Мері відвідала захід

День рідкісних захворювань — це міжнародний день поінформованості про рідкісні захворювання та інвалідність. У Данії його відзначають раз на чотири роки великою подією. Цього разу захід відбувся у бізнес-центрі Industriens Hus у Копенгагені.

Королева одягла цього дня блузку кольору баклажан, сіру спідницю А-силуету, доповнила образ високими замшевими чоботами Gianvito Rossi на підборах і сірою хусткою з торочкою, яку накинула на плечі.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева розпустила волосся і зробила укладання, одягла сережки від Sophie Bille Brahe і браслет Анелло з перлинами від Dulong Fine Jewelry. На пальці у Мері виблискувала каблучка також із перлами, а на грудях була пришпилена мініатюрна золота брошка.

Також особливу увагу привертав манікюр Мері, виконаний у кольорі індиго. Королева любить яскраві відтінки, але такого ми на ній раніше ніколи не бачили.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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