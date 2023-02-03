У блузці кольору хакі з краваткою-бантом: Олена Зеленська на зустрічі з очільницею Єврокомісії

Олена Зеленська зустрілася із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває в Україні з робочим візитом. Вони обговорили тему подолання сирітства і впровадження сімейних форм виховання.

Світлини з їхньої зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від дитбудинків. Їх має замінити родинне виховання. Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей і дорослих. Це пережиток радянської системи. Практично всі держави – наші сусіди пройшли цей шлях під час набуття членства у Європейському Союзі. Тож сьогодні ми маємо приклади кращих практик, розуміємо, які кроки були успішними", – зазначила Олена.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також додала, що це подвійний виклик для України, адже перехід від інтернатної системи до сімейних форм виховання потрібно здійснювати під час війни, яку розв’язала Росія.

"Ми маємо водночас рятувати дітей і від російських ракет, і від життя в дитбудинках. Цим дітям потрібні мир, безпека й родина. І не колись, а вже зараз", - сказала вона.

Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська з'явилася у блузці кольору хакі з краваткою-бантом і в чорних прямих штанях. Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Фон дер Ляєн була одягнена у жакет кольору кориці, білу сорочку і чорні штани. До лацкану Урсула прикріпила прапірці Європи та України, і круглий значок тризуба у "вінку зірок ЄС".

Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій трикотажній водолазці і сірому костюмі зустрілася зі студентами-архітекторами.

Читайте також: