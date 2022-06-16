У блузці кольору хакі з краваткою-бантом: Олена Зеленська виступила онлайн на міжнародній конференції

Перша леді зернулася до представників ЄС із закликом надати Україні статус кандидата на членство.

Олена Зеленська взяла участь у міжнародній конференції WomenNOW, яка вже вчетверте відбувається у столиці Іспанії Мадриді. Перша леді виступила в онлайн-режимі.

Захід присвячений лідерству в нестабільні часи, силі змін та необхідності того, щоб їх очолювали жінки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента постала у світло-бежевому жакеті без коміра і в блузці кольору хакі з краваткою-бантом. Волосся вона зібрала у низький пучок і зробила ніжний макіяж. Вуха Зеленська прикрасила лаконічними сережками-цвяшками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена подякувала Іспанії за прийом понад 100 тисяч українських тимчасових переселенців.

"Уявіть: Іспанія врятувала фактично ціле місто. Таке, як Сєвєродонецьк, який росіяни нищать бомбами в ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів і діток з онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть цього", – сказала Зеленська.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також звернулася до представників Європейського Союзу із закликом надати Україні статус кандидата на членство.

"23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу в ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя", - зазначила Олена.

Фото: Instagram Олени Зеленської

У конференції взяли участь також інші жінки-лідерки, зокрема третя віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань екології та демографічних викликів уряду Іспанії Тереза Рібера, економістка та професорка Університетського коледжу Лондона Маріана Мацукато, директорка відділення розвитку бізнесу банку Santander Крістіна Альварес, учасниця паралімпійських ігор Сара Андрес (Іспанія), колишня віце-президентка Національної асамблеї Афганістану Фавзлі Коофі.

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