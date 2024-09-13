У блузці кольору марсала та штанях Victoria Beckham: герцогиня Софі сходила на церемонію

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала церемонію вручення премії Британської модної ради Burlington House у Лондоні, де вона вручила особливу нагороду.

Софі вручила дизайнеру Стівену Стокі-Дейлі престижну премію імені королеви Єлизавети II, яка присуджується за інновації та роботу, спрямовану на сталий розвиток суспільства.

Герцогиня цього вечора мала чудовий вигляд в блузці кольору марсала від Frame і штанях-кльош зі стрілками від Victoria Beckham. Її образ доповнили клатч Katherine від Jalda чорного кольору із тисненням під крокодила та гостроносі туфлі Jimmy Choo гранатового кольору з лакованої шкіри.

Софі зібрала волосся в низький хвіст, одягла сережки-підвіски з камінням і зробила блідо-рожевий манікюр. Осінній образ Софі вийшов дуже стильним.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше герцогиня Единбурзька викликала фурор лимонною сукнею, яку поєднувала з синім капелюхом з вуаллю і блакитним пальтом. Її образ нагадував прапор України, а Софі, нагадаємо, минулого літа приїжджала з візитом до Києва.

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