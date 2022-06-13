У блузці та білих кюлотах: королева Летиція дала кілька аудієнцій у палаці

У блузці та білих кюлотах: королева Летиція дала кілька аудієнцій у палаці

Королева Іспанії Летиція вже повернулася з поїздки до Західної Африки і продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Її королівська Величність відвідала кілька аудієнцій у палаці Сарсуелла у Мадриді. Одягнена 49-річна Летиція була у білу об'ємну блузку з принтом та білі штани-кюлоти зі стрілками у поєднанні зі шкіряними туфлями-човниками в тон на високих підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У королеви було розпущене волосся, у вухах виблискували золоті сережки-кільця, а на пальці улюблена золота каблучка від бренду Karen Hallam – це подарунок дочок Летиції – принцеси Леонор та інфанти Софії. Дівчата самі назбирали 90 євро, щоб купити прикрасу для мами.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша дочка королівської пари зараз навчається у Великій Британії в UWC Atlantic College, куди поїхала наприкінці минулого літа.

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