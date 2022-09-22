У блузці та плісованій спідниці: королева Летиція виступила на заході у Нью-Йорку

Королева Іспанії Летиція відвідала перший захід після похорону королеви Єлизавети II на яких була присутня в понеділок разом із чоловіком королем Філіпом VI.

Разом із першою леді США Джилл Байден Летиція відвідала новий Медичний центр Ірвінга Колумбійського університету, де виступили перед аудиторією напередодні Всесвітнього дня дослідження раку. Докладніше про захід та образ Джілл ми вже розповідали.

Королева Летиція та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Світові лідери та їхні дружини цього тижня зустрілися у Нью-Йорку, де триває 77-та сесія Організації Об'єднаних Націй.

На заході у Нью-Йорку королева Летиція з'явилася в ансамблі від Ralph Lauren, який складався з плісованої спідниці міді та блузки кремового кольору.

Королева Летиція та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева підібрала до вбрання туфлі-човники коричневого кольору від Magritt. А образ завершила, зробивши макіяж, укладання та одягнувши золоті сережки.

Королева Летиція та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Королева Летиція є почесним президентом Іспанської асоціації боротьби з раком. На заході вона виступила перед аудиторією, щоб обговорити боротьбу з раком напередодні Всесвітнього дня дослідження раку, який випадає на суботу, 24 вересня.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше 20 вересня Летиція виступила на саміті ЮНІСЕФ з питань освіти, присвяченого психічному благополуччю у школах. За трибуною вона з'явилася у яскравій сукні без рукавів, продемонструвавши свої гарні руки.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

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