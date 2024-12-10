У блузці та синіх штанях: кронпринцеса Метте-Маріт повернулася до королівських обов'язків

Вона приєдналася до чоловіка кронпринца Гокона під час відвідин вечірки з нагоди вручення премії миру організації Save the Children у Нобелівському центрі світу в Осло.

З цієї нагоди Метте-Маріт одягла строкату блузку в принт і сині штани, у неї був легкий макіяж на обличчі і розпущене біляве волосся. Кронпринц Гокон був у темно-синьому костюмі.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Раніше Гокон та його дружина були присутні разом із королем Гаральдом V та королевою Сонею на церемонії вручення Нобелівської премії миру 2024 року в мерії Осло. Там кронпринцеса з'явилася в гарному молочному пальті з вишивкою та штанях зі стрілками в тон, взула нюдові гостроносі туфлі на підборах і в руках тримала бордовий клатч зі шкіри крокодила.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт з королем Гаральдом V та королевою Сонею / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у жовтні королівський палац Норвегії зробив заяву, повідомивши, що кронпринцеса не буде деякий час виконувати свої робочі обов'язки і назвав причину.

Також у норвезькій родині зараз багато проблем через арешти старшого сина Метте-Маріт – Маріуса Хойбі.

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