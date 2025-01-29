У блузці та сірому пальті: королева Максима відвідала урок приготування барбекю

Королева Нідерландів повернулася на роботу після поїздки до Польщі.
Королева Нідерландів Максима вже повернулася з Польщі, де разом із чоловіком королем Віллемом-Олександром відвідувала заходи з нагоди 80-річчя визволення концентраційного табору Освенцим (Аушвіц).
Сьогодні королева Максима відвідала з візитом професійний навчальний заклад SVO в Гаутені, відвідавши урок з техніки приготування барбекю.
Цього дня королева вдягнулася у болотяну блузку з бантом на шиї, сіру спідницю, а сіре пальто до тону накинула на плечі. Максима зібрала волосся у високий пучок, зробила виразний макіяж очей і надыла великі сережки. Вона також доповнила свій образ годинником на чорному шкіряному ремінці та кількома золотими браслетами на зап'ясті.
Королева Максима любить яскраві відтінки в образах. Минулого разу вона з'явилася на заході в морквяному штанному костюмі та сірих човниках, приїхавши до центру здоров'я.
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