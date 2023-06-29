У блузці та спідниці міді: стильна королева Максима відвідала захід

Вчора Її Величність королева відвідала інклюзивний житловий район Клоостерфельден у Стеркселі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима побувала в експертному центрі Stichting Kempenhaeghe у Heeze-Leende для людей зі складною епілепсією, порушеннями сну та неврологічними порушеннями навчання та розвитку.

На зустріч королева приїхала у білій блузці та спідниці-міді з високою талією та поясом від Natan Couture. Її образ Величність підібрала білу сумку Marina Raphael і білі шкіряні туфлі на підборах від Natan Couture.

Волосся Максима зібрала в недбалий пучок, зробила легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи. Своїх зморшок королівська особа не соромиться і колоти уколи ботокса, мабуть, теж не планує. У вухах у неї сяяли квіткові сережки, а на зап'ясті був дорогоцінний браслет. Нігті королева також нафарбувала напівпрозорим лаком.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А нещодавно королева у сукні оливкового відтінку від свого улюбленого бренду Maison Natan відвідувала Гаагу. Літні образи Її Величності не менш яскраві, ніж вона зазвичай носить в інші сезони.

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