У блузці та спідниці міді: стильна королева Максима відвідала захід

Королева Нідерландів Максима жодного дня не сидить без роботи.
Вчора Її Величність королева відвідала інклюзивний житловий район Клоостерфельден у Стеркселі.
Максима побувала в експертному центрі Stichting Kempenhaeghe у Heeze-Leende для людей зі складною епілепсією, порушеннями сну та неврологічними порушеннями навчання та розвитку.
На зустріч королева приїхала у білій блузці та спідниці-міді з високою талією та поясом від Natan Couture. Її образ Величність підібрала білу сумку Marina Raphael і білі шкіряні туфлі на підборах від Natan Couture.
Волосся Максима зібрала в недбалий пучок, зробила легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи. Своїх зморшок королівська особа не соромиться і колоти уколи ботокса, мабуть, теж не планує. У вухах у неї сяяли квіткові сережки, а на зап'ясті був дорогоцінний браслет. Нігті королева також нафарбувала напівпрозорим лаком.
А нещодавно королева у сукні оливкового відтінку від свого улюбленого бренду Maison Natan відвідувала Гаагу. Літні образи Її Величності не менш яскраві, ніж вона зазвичай носить в інші сезони.
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