У блузці та яскраво-жовтих штанях: королева Максима сходила на робочий захід

Королева Нідерландів вже повернулася на роботу після літніх канікул.
Вчора королева Максима відвідала як почесна голова SchuldenlabNL (лабораторію з боргів) службу підтримки Geldzaken у Гаазі, де люди можуть отримати інформацію про свої доходи та витрати, поради щодо складання бюджету та економії грошей, подати заявку на допомогу та програми, а також вирішити фінансові проблеми.
Її Величність мала яскравий вигляд і була одягнена в молочну блузку з вишивкою Zeus+Dione та жовті штани-кльош від свого улюбленого бренду Maison Natan до тону яким підібрала мініатюрний замшевий клатч від цієї марки. Взута Максима була в замшеві гірчичні туфлі-човники Gianvito Rossi. Біляве волосся королева розпустила, зробила насичений макіяж очей, губи залишила натурального відтінку. У неї у вухах були сережки-висячки, бордовий манікюр і перстень з каменем виблискував на пальці.
Раніше, нагадаємо, королева Максима з'явилася на публіці в гарному мереживному вбранні та з намистом з черепашок на шиї.
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