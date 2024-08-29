У блузці та яскраво-жовтих штанях: королева Максима сходила на робочий захід

Вчора королева Максима відвідала як почесна голова SchuldenlabNL (лабораторію з боргів) службу підтримки Geldzaken у Гаазі, де люди можуть отримати інформацію про свої доходи та витрати, поради щодо складання бюджету та економії грошей, подати заявку на допомогу та програми, а також вирішити фінансові проблеми.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність мала яскравий вигляд і була одягнена в молочну блузку з вишивкою Zeus+Dione та жовті штани-кльош від свого улюбленого бренду Maison Natan до тону яким підібрала мініатюрний замшевий клатч від цієї марки. Взута Максима була в замшеві гірчичні туфлі-човники Gianvito Rossi. Біляве волосся королева розпустила, зробила насичений макіяж очей, губи залишила натурального відтінку. У неї у вухах були сережки-висячки, бордовий манікюр і перстень з каменем виблискував на пальці.

Раніше, нагадаємо, королева Максима з'явилася на публіці в гарному мереживному вбранні та з намистом з черепашок на шиї.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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