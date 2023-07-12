У блузці в сітку і з квітковими аплікаціями: прем’єр-міністерка Італії відвідала саміт НАТО

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні бере участь у саміті НАТО у Вільнюсі. В перший день саміту політикиня з'явилася в білій блузці в сітку з квітковими аплікаціями, зверху якої одягла білий жилет.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Верх вона скомбінувала з білими штанями. Лук Мелоні доповнила рівним укладанням, макіяжем із рожевою помадою, браслетами на руках і червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа взяла участь у пресконференції та поспілкувалася з прем'єр-міністром Великої Британії.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

У другий день саміту політикиня постала в сіро-блакитному вбранні, яке складалося з кардигану, топа у смужку і широких штанів.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

А під час відкриття саміту Мелоні позувала в бежевому костюмі із дуже довгим жакетом, штанях-палаццо й білому топі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні відвідала з робочим візитом Туніс. На зустріч із президентом країни вона одягла ніжно-рожевий жакет із накладними кишенями, блузку такого самого кольору з блискітками та білі штани зі стрілками.

Читайте також: