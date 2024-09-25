У блузці Victoria Beckham та квітковій спідниці: королева Мері у красивому луку приїхала на церемонію

Її Величність приїхала до Оперного театру Копенгагена, де разом із міністром освіти та досліджень Крістіною Егелунд вручила премії семи викладачам вищих навчальних закладів країни.

Ця нагорода в галузі викладання віддає шану вчителям, які відзначилися присутністю, цілеспрямованістю та професійною цікавістю.

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Мері з'явилася на церемонії у блакитній блузці Victoria Beckham, плісованій спідниці-міді з квітковим принтом білого кольору Paul & Joe, туфлях-човниках Gianvito Rossi зі шкіри пітона. Королева зробила гарне укладання та макіяж, одягла сережки з перлів Dulong Fine Jewelry та перлинний браслет від цього ж бренду. Також на її зап'ястях було кілька золотих браслетів, вона зробила гарний манікюр і несла в руках шкіряну червону сумку.

Фотографіями із заходу поділилися у Instagram данської королівської родини.

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Нагадаємо, днями також стало відомо, що королева Маргрете II була виписана з клініки після того, як Її Величність впала в замку Фреденсборг і зараз відновлюється вдома, оголосили в королівській родині.

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