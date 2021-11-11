У блузці, якій десять років та штанах: елегантна герцогиня Кембриджська відвідала музей

У блузці, якій десять років та штанах: елегантна герцогиня Кембриджська відвідала музей

Герцогиня Кембриджська вчора також потішила публіку своїм виходом.

Вчора ввечері Кетрін прибула до Імперського військового музею на офіційне відкриття двох нових галерей — Другої світової війни та Голокосту.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Її Королівська Високість зустрілася з людьми, які пережили Голокост, котрі позували їй для фотопроєкту, присвяченого історіям життя тих, хто вижив.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

На захід Кейт одягла білу блузку від Alexander McQueen, яку вперше одягала 2011 року, пальто від Catherine Walker, у ньому Кетрін дебютувала у травні цього року на заходах у Вест-Мідлендс, сині прямі штани зі стрілками, чорний лакований пояс та підібрала до них сині замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

На Кейт були сережки з сапфірами та діамантами із її заручного комплекту. Довге волосся було укладене локонами, а на обличчі був легкий макіяж з рум'янами на вилицях.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Вчора також на публіці разом з'явилися принц Гаррі та Меган Маркл. Герцогиня супроводжувала чоловіка на галаконцерті та церемонії Salute to Freedom у Нью-Йорку.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

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