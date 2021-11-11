У блузці, якій десять років та штанах: елегантна герцогиня Кембриджська відвідала музей

Герцогиня Кембриджська вчора також потішила публіку своїм виходом.
Вчора ввечері Кетрін прибула до Імперського військового музею на офіційне відкриття двох нових галерей — Другої світової війни та Голокосту.
Її Королівська Високість зустрілася з людьми, які пережили Голокост, котрі позували їй для фотопроєкту, присвяченого історіям життя тих, хто вижив.
На захід Кейт одягла білу блузку від Alexander McQueen, яку вперше одягала 2011 року, пальто від Catherine Walker, у ньому Кетрін дебютувала у травні цього року на заходах у Вест-Мідлендс, сині прямі штани зі стрілками, чорний лакований пояс та підібрала до них сині замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi.
На Кейт були сережки з сапфірами та діамантами із її заручного комплекту. Довге волосся було укладене локонами, а на обличчі був легкий макіяж з рум'янами на вилицях.
Вчора також на публіці разом з'явилися принц Гаррі та Меган Маркл. Герцогиня супроводжувала чоловіка на галаконцерті та церемонії Salute to Freedom у Нью-Йорку.
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