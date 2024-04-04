У блузці з бантом та у шкіряних штанях: королева Летиція з чоловіком-королем на церемонії у палаці

Король Філіп VI та королева Летиція сьогодні знову з'явилися на урочистій премії.

Королівське подружжя відвідало Національну спортивну премію у палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Король і королева вручили Національні спортивні нагороди 2022 року, щоб висловити визнання людей і організацій, які або через свою безпосередню діяльність чи особисту ініціативу, або як учасники розвитку спортивної політики, зробили значний внесок у популяризацію та поширення фізкультурно-спортивної діяльності.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція з'явилася цього дня у шкіряних штанях із завищеною талією від Hugo Boss, в яких дебютувала на заході з психічного здоров'я у Барселоні наприкінці 2022 року. Образ доповнила молочно-білою блузкою з бантом на шиї від Carolina Herrera і тонким білим поясом на штанях, а взула туфлі-човники зі шкіри від Magrit.

Її Величність розпустила волосся, зробила, як завжди, насичений макіяж і блиском підкреслила губи, одягла золоті сережки краплеподібної форми від PdPaola, а на пальці у неї сяяла золота каблучка Coreterno.

Цього дня король Філіп VI був у темно-синьому костюмі, білій сорочці в тонку смужку, в червоній краватці в принт і в чорних туфлях.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, буквально на день раніше король і королева були присутні на церемонії вручення Золотої медалі за заслуги в галузі образотворчого мистецтва у Палаці конгресів у Кадісі. Там Летиція з'явилася в рожевій сукні та слінгбеках до тону.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

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