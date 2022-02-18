У блузці з блискавкою і сірій спідниці-олівці: Юлія Тимошенко в ефірі токшоу "Право на владу"

Лідерка партії "Батьківщина" у діловому образі виступила у токшоу.

Вчора, 17 лютого, Юлія Тимошенко взяла участь у суспільно-політичному токшоу "Право на владу" на каналі "1+1".

Там нардепка з'явилася у діловому аутфіті. На ній була біла сорочка з блискавкою та сіра спідниця-олівець. Вбрання вона доповнила чоботами на високій платформі і підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Свій образ Юлія Володимирівна доповнила ніжним макіяжем і улюбленою зачіскою – низьким хвостом з начосом, який вона поклала на один бік. Но обличчі у неї були оптичні окуляри у золотистій оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, цього ж дня у стінах парламенту пані Тимошенко доповнила лук сірим жакетом цікавого крою з чорними декоративними ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко / УНІАН

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