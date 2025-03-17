У блузці з цятками і спідниці-олівці: Кая Каллас на заході у Брюсселі

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у круглому столі міністрів закордонних справ ЄС, який відбувся у будівлі Європейської ради у Брюсселі.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Політикиня з'явилася там у світлій блузці з вирізом та блакитними і темно-синіми цятками, яку вона скомбінувала з темно-синьою спідницею-олівцем.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У Каллас було акуратне укладання і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – годинником і каблучкою.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас продемонструвала образ у кольорах українського прапора – синьо-жовтому.

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