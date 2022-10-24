У блузці з пікантним вирізом і на шпильках: розглядаємо образ новопризначеної прем'єр-міністерки Італії під час присяги

Джорджа Мелоні стала першою жінкою-прем'єром в історії країни.
Лідерка правої партії "Брати Італії" - 45-річна Джорджа Мелоні - стала новою прем'єр-міністеркою Італії. Минулими вихідними політикиня та міністри її коаліційного уряду склали присягу у президентському палаці Квірінал у Римі.
На церемонію присяги Мелоні з'явилася в образі total black. На ній був діловий костюм, який складався із прямих штанів і жакету на один ґудзик, та блузка з пікантним вирізом.
Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками на шпильках.
Джорджа зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на помаді винного відтінку. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на руках – браслети і каблучка з діамантами.
Підтримати Джорджу під час присяги прийшов її чоловік Андреа Джамбруно, донька Джіневра, яку чоловік тримав на руках, і сестра Аріанна Мелоні.
Наступного дня на роботі Мелоні постала теж у чорному штанному костюмі, який поєднала із білою сорочкою та чорними лакованими туфлями.
Потім у палаці політикиня лаковані туфлі змінила на замшеві човники на шпильках.
Дивлячись на ці два аутфіти Джорджи, нам здається, що вона має чудове почуття стилю. Тож ми впевнені, що вона буде демонструвати гарні стильні луки.
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