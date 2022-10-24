У блузці з пікантним вирізом і на шпильках: розглядаємо образ новопризначеної прем'єр-міністерки Італії під час присяги

Лідерка правої партії "Брати Італії" - 45-річна Джорджа Мелоні - стала новою прем'єр-міністеркою Італії. Минулими вихідними політикиня та міністри її коаліційного уряду склали присягу у президентському палаці Квірінал у Римі.

На церемонію присяги Мелоні з'явилася в образі total black. На ній був діловий костюм, який складався із прямих штанів і жакету на один ґудзик, та блузка з пікантним вирізом.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками на шпильках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на помаді винного відтінку. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на руках – браслети і каблучка з діамантами.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Підтримати Джорджу під час присяги прийшов її чоловік Андреа Джамбруно, донька Джіневра, яку чоловік тримав на руках, і сестра Аріанна Мелоні.

Чоловік і донька Джорджи Мелоні / Фото: Associated Press

Наступного дня на роботі Мелоні постала теж у чорному штанному костюмі, який поєднала із білою сорочкою та чорними лакованими туфлями.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Потім у палаці політикиня лаковані туфлі змінила на замшеві човники на шпильках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Дивлячись на ці два аутфіти Джорджи, нам здається, що вона має чудове почуття стилю. Тож ми впевнені, що вона буде демонструвати гарні стильні луки.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

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