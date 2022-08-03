У блузці з рукавами-дзвонами та еспадрильях: графиня Весекська відвідала Ігри Співдружності з сім'єю

2 серпня члени британської королівської родини відвідали Центр водних видів спорту Sandwell, де відбувався п'ятий день Ігор Співдружності.

Граф і графиня Весекські та їхні діти 18-річна леді Луїза Віндзор та 14-річний Джеймс, віконт Северн, спостерігали за чоловічим запливом у вільному стилі на 1500-метровій дистанції.

Графіня Весекська Софі з родиною / Фото: Getty Images

Для спортивного заходу графиня Софі одягла зручне та лаконічне вбрання, в якому поєднала яскраву блузу від бренду Soler з незвичайними рукавами-дзвонами, а також білі прямі штани, коричневі еспадрільї від Penelope Chilvers, сумку на довгому ремінці від Sophie Habsburg.

Графіня Весекська Софі / Фото: Getty Images

Завершили образ Софі кілька лаконічних прикрас: золотий кулон на ланцюжку, браслет із перлів та пара золотих сережок у вухах.

Також на цьому заході побували герцогиня Кейт, принц Вільям та їхня семирічна донька Шарлотта. Для появи 40-річна Кетрін знову обрала білий штанний костюм від Alexander McQueen.

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

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