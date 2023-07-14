У сорочці з рюшами і на шпильках: новий діловий образ Олени Зеленської

Перша леді України взяла участь у заході, під час якого обговорювали питання, які стосуються підтримки військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Олена Зеленська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Світлини із заходу перша леді опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Наша сьогоднішня зустріч збіглася з важкою датою. У нас тепер багато таких дат. Рік тому цього самого дня Росія обстріляла центр міста Вінниця, вбила 29 людей, пацієнтів і працівників місцевої клініки, зокрема маленьку дівчинку Лізу, дитину із синдромом Дауна. Я розповідала, що була знайома з нею, ми разом знімалися в ролику за участю дітей. Це лише одна з жахливих історій втрат і переживання втрати, які відбулися за час війни. Давайте усвідомимо, що ми з вами тут саме для того, щоб дати відповідь на це важке питання: як жити далі? І мамі Лізи, і всім батькам, які втратили дітей, і всім дітям, які втратили батьків. І родинам, які, окрім війни, мають у родині ще й непростий діагноз. І ми повинні відповісти, як упоратися захисникам і їхнім родинам із досвідом поранень, втрат, полону", – зауважила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у діловому сіро-блакитному костюмі, який складався із жакета і широких штанів, і в сорочці з рюшами на комірі-стійці, манжетах і вздовж виробу. Вбрання Зеленська доповнила чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. У вухах були металеві сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білому костюмі і темній блузці з високим коміром відвідала Вільнюську університетську лікарню "Сантарос Клінікос".

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