У блузці з рюшами та штанях до тону: яскрава королева Максима побувала з візитом у лікарні

Її Величність була присутня на відкритті нового центру ендометріозу у лікарні Рейнір де Грааф у Делфті. Приїхала Максима у яскравому аутфіті та справила враження на публіку.

На королеві була блузка з рюшами та штани до тону цегляного кольору, Максима підібрала до образу туфлі-човники на підборах та клатч із рукавичками. Не обійшлося і без улюблених аксесуарів – її голову увінчав обідок, а у вухах були великі квіткові сережки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Макіяж у королеви був зроблений з акцентом на очі та губи, а манікюр вона зробила у своєму улюбленому відтінку.

У Instagram королівської родини поділилися кількома фото із заходу.

Минулої своєї поїздки королева Максима дивувала публіку образом з великим намистом на шиї і не менш помітних великих сережках, коли здійснила візит до фонду Team Future у Делфсгавені в Роттердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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