У блузці з рюшами та синьому сарафані: розглядаємо ще один лук герцогині Камілли цього тижня

У блузці з рюшами та синьому сарафані: розглядаємо ще один лук герцогині Камілли цього тижня

Герцогиня Корнуольська Камілла цього тижня відвідувала Оксфордський університет.

Її королівська Високість відвідала Бодліанську бібліотеку Оксфордського університету.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

А також була зазнімкована фотографами, коли садила горобину на честь ініціативи The Queen's Green Canopy, яка стартувала у травні 2021 року в Сполученому Королівстві на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II 2022 року.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Герцогиня під час візиту до Оксфорда була присутня на відкритті меморіальної дошки, що відкриває крило Марсели Ботнар, нове з приміщень Ботнарського інституту скелетно-м'язових наук.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Цього дня герцогиня з'явилася на публіці в улюбленому синьому пальті, під яким у неї була молочна блузка з рюшами на горловині і рукавах, і синій сарафан. Високі замшеві чоботи добре доповнювали образ. Також Камілла одягла сережки-висячки з діамантами та перлами та зробила макіяж і укладання.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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