У блузці з рюшами та смарагдовому костюмі: королева Камілла сходила до театру

Королева є покровителькою театру Unicorn Theatre від 2005 року. Під час свого візиту вона оглянула театр, дізнавшись про його останні постановки та про значний позитивний вплив театру на місцеву спільноту.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Приїхала Її Величність у смарагдовому жакеті, під який одягла білу блузку з рюшами та спідниці до тону жакета. У неї було класичне укладання та макіяж, у вухах виблискували золоті сережки-висячки, а на зап'ясті улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час зустрічі Камілла розповіла про те, як вона любить брати своїх п'ятьох онуків із собою у таємні походи до театру, і навіть водила їх до театру The Unicorn.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А нещодавно ми показували, як королева у синій сукні та у кольє з колекції своєї бабусі побувала на вечері у Кларенс-гаусі.

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