У блузці з рюшами та смарагдовому костюмі: королева Камілла сходила до театру

Королева Камілла відвідала The Unicorn, провідний благодійний театр для дітей у Великій Британії.
Королева є покровителькою театру Unicorn Theatre від 2005 року. Під час свого візиту вона оглянула театр, дізнавшись про його останні постановки та про значний позитивний вплив театру на місцеву спільноту.
Приїхала Її Величність у смарагдовому жакеті, під який одягла білу блузку з рюшами та спідниці до тону жакета. У неї було класичне укладання та макіяж, у вухах виблискували золоті сережки-висячки, а на зап'ясті улюблений браслет Van Cleef & Arpels.
Під час зустрічі Камілла розповіла про те, як вона любить брати своїх п'ятьох онуків із собою у таємні походи до театру, і навіть водила їх до театру The Unicorn.
А нещодавно ми показували, як королева у синій сукні та у кольє з колекції своєї бабусі побувала на вечері у Кларенс-гаусі.
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