У блузці з вишивкою та символічному поясі: Олена Зеленська у чорно-білому аутфіті відвідала меморіал у Нью-Йорку

Перша леді продемонструвала класичний лук, який складався з речей від українських брендів.

У межах робочого візиту до Нью-Йорка Олена Зеленська відвідала Меморіал 9/11, який створили на честь жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року. Світлини звідти вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена розповіла про дерево, яке вижило під час теракту. Нині воно є символом незламності і стійкості.

"Це дерево на перший погляд цілком звичайне. Якби не рубці, які залишилися на ньому після жахливого теракту 11 вересня в Нью-Йорку. Дерево, яке росло в павільйоні біля Світового торговельного центру, дивом урятували з-під чотириметрових завалів, виходили й врешті пересадили до Меморіалу 9/11.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Дерево, що вижило" – так його називають. Сьогодні від президентки Меморіалу Еліс Грінівальд ми з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем @shmyhal_official отримали саджанець, який виріс із насіння цієї рослини, щоб передати його українцям як символ стійкості та надії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Із 2013 року Меморіал дарує такі саджанці громадам, які пережили страшні трагедії та вистояли. Так, торік деревця отримали норвезькі громади Осло та Утея, де озброєний чоловік убив 77 осіб. Ще раніше – грецьке місто Марафон, де через лісові пожежі загинуло понад сто осіб, і Багамські острови, спустошені ураганом.

А сьогодні – Україна, яку спустошує російська орда. Україна, у деокупованих містах якої знаходять братські могили із сотнями закатованих. Україна, багатоповерхівки якої щодня руйнує ракетами держава-терорист – Російська Федерація.

До дерева, що вижило, приходять американці, які втратили близьких у тому страшному теракті. У травні дерево підсвічували синьо-жовтими кольорами – на знак солідарності з народом України. Цю солідарність і підтримку я щомиті відчуваю в поїздці. І впевнена, що українське деревце пустить міцне коріння та зацвіте у звільненій країні", - написала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у чорно-білому образі. На ній була біла блузка із білою вишивкою та чорні широкі штани зі стрілками від українського дизайнера Артема Климчука.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт дружина президента доповнила символічним поясом в етностилі від Gunia Project із вишитими словами,. які характтеризують Україну: "воля", "сила" і "сміливість".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратну зачіску з низьким пучком і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками із колекції "Незалежна" колаборації Guzema x Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська презентувала свою Фундацію на 77-й сесії Генасамблеї ООН. На виступ перша леді приїхала у чорному костюмі із жакетом цікавого крою, до якого прикріпила золоту брошку.

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